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Общество

Студенческий капитал предлагают ввести в России

Замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных учреждений. Об этом пишет РИА Новости.

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — подчеркивается в документе.

Право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно. Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.

Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института без ничего, поэтому он считает необходимым вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали выпускникам в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы «смогли максимальную пользу принести и для себя, и для страны», заключил Тумусов.

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