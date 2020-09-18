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Общество

Во всех социальных учреждениях Пскова дали отопление

В Пскове все социальные учреждения уже подключены к отоплению. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября доложил глава администрации города Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В жилых домах отопление начнут давать с 28 сентября.

Администрация Великих Лук сообщила, что тепло осталось подать в две школы и пять детских садов. Жилищный фонд начнут отапливать в конце месяца.

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что в квартирах не должно быть «излишне холодно, потому что это скажется на уровне заболеваемости».

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