Во всех социальных учреждениях Пскова дали отопление

15:14, 18 сентября 2020, ПАИ

В Пскове все социальные учреждения уже подключены к отоплению. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября доложил глава администрации города Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В жилых домах отопление начнут давать с 28 сентября.

Администрация Великих Лук сообщила, что тепло осталось подать в две школы и пять детских садов. Жилищный фонд начнут отапливать в конце месяца.

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что в квартирах не должно быть «излишне холодно, потому что это скажется на уровне заболеваемости».