Во всех социальных учреждениях Пскова дали отопление
В Пскове все социальные учреждения уже подключены к отоплению. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября доложил глава администрации города Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В жилых домах отопление начнут давать с 28 сентября.
Администрация Великих Лук сообщила, что тепло осталось подать в две школы и пять детских садов. Жилищный фонд начнут отапливать в конце месяца.
Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что в квартирах не должно быть «излишне холодно, потому что это скажется на уровне заболеваемости».