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Общество

Ираида Сивачёва не надеется на исчезновение противников прививок

Главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва не рассчитывает, что противники прививок исчезнут в ближайшее время. Об этом она сказала в прямом эфире ПАИ-live 22 сентября.

«Я думаю, что в ближайшее время они не исчезнут совсем. Все равно будут люди, которые будут считать, что это вредно. Это совершенно не вредно. Дело в том, что наша иммунная система создана для того, чтобы защищать нас», – пояснила главный инфекционист.

К тому же, по ее словам, все вакцины, которые применяются на территории России соответствуют всем европейским требованиям, которые в том числе предъявляются к лекарствам из Бельгии, Германии и других стран. Таким образом, эффективность и безопасность российских вакцин подтверждена документально.

 

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