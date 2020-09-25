В Псковской области появится регоператор наземной связи

11:28, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области может появиться региональный оператор наземной связи, который будет функционировать за счет федеральных и областных субсидированных средств. Об этом заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября.

По его словам, по сотовой связи пока нет возможности создать регионального оператора, поскольку все равно будет использоваться инфраструктура «большой четверки». Но наземную связь, по мнению Матвеева, в Псковской области можно провести — нулевую милю за себестоимость.

«Нулевая миля — от ящика распределительного, который пришёл в деревню благодаря федеральным средствам, до конкретного абонента. Сейчас это самая дорогая вещь, потому что от этой точки до дома это будет стоить 150-170 тысяч рублей. Понятное дело, что операторы за прибыль, а вот регоператор будет работать только для населения, это будет социальная нагрузка, никакой прибыли тут не будет. Вот таким образом мы хотим попробовать, но это следующий год в планах, нужно проработать законодательную нормативную базу и получение лицензии на связь», - рассказал Денис Матвеев.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае, если получится реализовать запланированное, появится возможность создать «некую очередь подключения таких деревень» по оптоволоконной связи. По сравнению с витой парой, как отметил Матвеев, «оптика» дешевле в 12 раз.