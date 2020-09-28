Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» продлили до конца года

21:17, 28 сентября 2020, ПАИ

Центральный банк РФ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря 2020 года, пишет ТАСС. При этом у пенсионеров также сохранится возможность получать пенсии и альтернативными способами.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», - сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Бакина также заверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку. «Здесь еще важно подчеркнуть, что для нашего пенсионера сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени», - отметила она.

Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии коронавируса отсрочил обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» до 1 октября 2020 года.