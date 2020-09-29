Свалку ликвидировали в Плюссе после вмешательства прокуратуры
Свалку ликвидировали в Плюссе по требованию прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.
Несанкционированная свалка ТКО была обнаружена возле домов № 17-19 на улице Комсомольской. Она образовалась в результате неисполнения обязанностей администрацией городского поселения «Плюсса».
Районная прокуратура внесла в адрес главы администрации городского поселения «Плюсса» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
На сегодняшний день несанкционированная свалка на территории поселка Плюсса ликвидирована, требования прокурора удовлетворены.