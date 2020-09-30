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Общество

Срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» продлен до конца года

До конца года был продлен срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Ранее предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему «Мир» завершится до 1 октября, но было принято решение продлить переход на карту до конца этого года.

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что, если в связи с переходом на карту «Мир» пенсионер открывает новый счет в банке, ему необходимо проинформировать Пенсионный фонд, чтобы выплаты пошли на новый счет. Сообщить об этом удобнее всего в электронном виде.

Чтобы подать электронное заявление, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя логин и пароль портала Госуслуг.

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