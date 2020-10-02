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Общество

Эксперт: Победить коронавирус удастся в конце 2021 года

Победить коронавирус получится к концу 2021 года, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Об этом пишет «Интерфакс».

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», - сказал Зверев.

По его словам, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти. «Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъем. Думаю, в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Ждать больших изменений нечего. Хоть сейчас и ограничено движение (через границу), но оно есть, будут вирус привозить то оттуда, то отсюда, в регионах разная ситуация», - сказал Зверев.

Отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничения, Зверев сказал: «Считаю, это делать нельзя». «Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько - от других ограничительных мер», - пояснил он.

Также Зверев посоветовал не забывать и о других потерях: «Онлайн-образование - это не образование. Немцы говорят, что самые большие потери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и студентам. Наверно, надо разумно подходить к этому. Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это», - добавил он.

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