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Псковичей будут штрафовать за несоблюдение антиковидных мер на сельхозярмарке 3 октября
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Общество

Псковичей будут штрафовать за несоблюдение антиковидных мер на сельхозярмарке 3 октября

Фото ПАИ.

Власти Пскова решили пойти навстречу просьбам псковичей и разрешили проведение областной сельскохозяйственной ярмарки, которая пройдет в эти выходные, 3 октября, пишет официальный канал Псковской области в Telegram.  Ярмарка пройдет без официального открытия.

«Обращаем внимание всех жителей и гостей города, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной – в той же Москве и Волгограде возвращаются ограничительные меры. Поэтому сотрудники полиции и Роспотребнадзора во время ярмарки будут следить за соблюдением масочного режима и ограничительных мер», - сказано в сообщении.

Власти области и города призывают фермеров и покупателей проявлять осторожность и бдительность: «Берегите себя, дабы не пополнить коронавирусную статистику!»

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