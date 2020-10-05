Александр Козловский поздравил псковских учителей с профессиональным праздником

11:01, 05 октября 2020, ПАИ

С профессиональным праздником учителей поздравил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В нашем регионе живут и работают замечательные педагоги — влюбленные в профессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой Родины. Они не просто дают детям знания, они учат их дружить, взаимодействовать друг с другом, раскрывать свои таланты и работать на благо будущего своей страны», — подчеркнул Козловский, добавив, что особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений жителей Псковской области, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

«От всей души желаю каждому педагогу нашего региона крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать их лучшие надежды», — пожелал депутат педагогам региона в их профессиональный праздник. Ранее с Днем учителя жителей региона поздравил губернатор Михаил Ведерников, спикер областного Собрания Александр Котов и власти Пскова.