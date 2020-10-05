В Великолукском районе планируется отключение электроэнергии

15:23, 05 октября 2020, ПАИ

В Великолукском районе планируется отключение электроэнергии, сообщает сайт администрации Великолукского района.

С 5 по 9 октября с 09:00 до 17:00 не будет электричества в нескольких населенных пунктах Великолукского района: Дубрава-1, 2, водонапорная башня, дачи ВЗВА Дубрава, СНТ «Строитель СУ-323» деревня Дубрава-2, дачи ГРСУ, СНТ «Огородник», деревня Макоедово.

5 октября с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать электричество в деревне Петрушино, сельских округах «Озерное», «Восход», «Энергия», деревне Ляхово.

7 октября с 09:00 до 16:00 отключат электроэнергию в деревне Токолово.

12 октября с 09:00 до 17:00 не будет света в деревне Макоедово, СНТ «Огородник», дачах: ВЗВА Дубрава, Строитель СУ-323 Дубрава-2, ГРСУ.

13 и 14 октября с 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию в деревне Золотково, улица Солнечная.