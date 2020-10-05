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Общество

Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»

Фото Андрея Степанова

У ТК «Империал» до 11 октября смогут привиться псковичи от гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Мобильный ФАП-автобус с госномером «В 862 КР» расположен на территории стоянки ТК «Империал» по адресу: улица Коммунальная, 41. Ранее данный ФАП располагался у рынка «Маяк». Неизменной точкой остался В будние дни с 10:00 до 17:00, в выходные с 10:00 до 15:00 часов. 

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, отделения профилактики 53-62-14.

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