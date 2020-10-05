Петр Крупеня: День работников уголовного розыска – праздник смелых и решительных людей

14:48, 05 октября 2020, ПАИ

Руководитель СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска России с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Это праздник смелых, решительных и самоотверженных людей во имя справедливости и правопорядка. В тысячах уголовных дел, ставших сегодня историей, – судьбы людей, чьи права и жизнь были защищены сотрудниками уголовного розыска. Некоторые из них за верность долгу заплатили собственной жизнью. И сегодня также продолжается кропотливая, опасная работа во имя покоя и безопасности граждан», – отметил Петр Крупеня.

Руководитель управления отметил ветеранов, которые передали свой бесценный опыт молодым оперативникам. По словам генерал-майора юстиции, следственное управление заинтересовано в успешной работе сотрудников, поскольку все они идут плечом к плечу в борьбе с преступностью.