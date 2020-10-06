0
10:41
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
07:24
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
02:25
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
21:13
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
16:46
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
15:32
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
14:07
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
Еще новости
Происшествия

30 тысяч рублей украли у жительницы Пушкиногорского района во время застолья

Во время застолья у жительницы Пушкиногорского района похитили 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 3 октября в квартире дома в деревне Подкрестье Пушкиногорского района у 45-летней женщины из кошелька пропали 30 тысяч рублей. Выяснилось, что во время застолья один из гостей забрал принадлежавшие женщине деньги.

44-летний безработный и ранее судимый мужчина был задержан. Украденные деньги он успел потратить на спиртное. По данному факту возбудили уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
06 октября 2020
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
06 октября 2020
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
05 октября 2020
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
05 октября 2020
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
05 октября 2020
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
05 октября 2020
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
Трое школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7 в Великих Луках
05 октября 2020
Трое школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7 в Великих Луках 1

Идет загрузка...