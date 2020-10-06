30 тысяч рублей украли у жительницы Пушкиногорского района во время застолья

12:21, 06 октября 2020, ПАИ

Во время застолья у жительницы Пушкиногорского района похитили 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 3 октября в квартире дома в деревне Подкрестье Пушкиногорского района у 45-летней женщины из кошелька пропали 30 тысяч рублей. Выяснилось, что во время застолья один из гостей забрал принадлежавшие женщине деньги.

44-летний безработный и ранее судимый мужчина был задержан. Украденные деньги он успел потратить на спиртное. По данному факту возбудили уголовное дело.