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Общество

Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям

Псковским гостиницам и санаториям возместят до 50% по оплате коммунальных платежей, заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире ПАИ-live 7 октября.

«Мы обещали что поддержим гостиницы и дома отдыха и, как минимум, компенсируем им часть затрат, которые они пронесли в период простоя, по оплате коммунальных платежей. Мы вернём до 50%», - отметила заместитель губернатора.

По словам Нинель Салагаевой, областной бюджет не мог выплатить компенсацию раньше, так как выплат по социальному и экономическому направлениям было очень много. «Не всё успели сделать, но свои обязательства обязательно выполним», - заверила заместитель губернатора.

Нинель Салагаева также отметила, что малый и средний бизнес восстанавливается, но во многих отраслях закрылось большое количество организаций. «Те меры поддержки, которые были оказаны, дали возможность хотя бы продержаться», - добавила Салагаева. По словам заместитель губернатора, полную картину последствий карантина мы увидим по итогам года.

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