Меры борьбы с безработицей обсудили профсоюзы, власть и бизнес

18:26, 07 октября 2020, ПАИ

Вопросы сокращения безработицы и увеличения рабочих мест, защиты прав работников в условиях ограничительных мер, связанных с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции обсудили участники Трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области. Впервые заседание комиссии, в которую входят представители Псковского областного Совета профсоюзов, Администрации Псковской области и работодателей, состоялось под председательством главы региона Михаила Ведерникова. Как отметил губернатор, это «повысит статус принимаемых решений и для всех участников будет сигналом серьезности обозначенных тем».

Михаил Ведерников подчеркнул, что задачи власти - «сохранение социальной стабильности, защита интересов человека труда и с другой стороны - поддержка работодателей».

По его мнению, традиционные сферы деятельности Комиссии необходимо расширить вопросами достойной оплаты труда в коммерческом секторе, вопросами закрепления и привлечения в регион молодых специалистов. Михаил Ведерников отметил, что Игорю Иванову члены профсоюза доверили руководство псковскими профсоюзами не в самое простое время, выразил свою поддержку новому профсоюзному лидеру и сориентировал всех участников встречи на конструктивную работу и взаимодействие.

В свою очередь руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поблагодарил главу региона за поддержку и участие в заседании. По мнению руководителя профсоюзов, «это говорит об уровне социального партнерства, которого удалось достичь в Псковской области между органами исполнительной власти, работодателями и профсоюзами».

Кроме того, Игорь Иванов отметил особую символичность встречи именно 7 октября, в День коллективных действий. «Уже 12 лет профсоюзы страны организуют Международную акцию «За достойный труд!», в этом году она проходит под девизом «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!». Сегодня кризис, который вызван коронавирусной инфекцией, угрожает не только жизни и здоровью, но и благосостоянию работающих людей, - подчеркнул Игорь Иванов. - По официальной статистике безработица увеличилась в 4,6 раза и составила более 3 млн 300 тыс. человек. Из них 3 млн - получают пособия по безработице, а на 1 вакансию претендует более 2 человек».

В то же время, как отметил Игорь Иванов, правительством РФ предприняты своевременные меры по поддержке людей. Но ситуация на рынке труда, в том числе и в Псковской области остается напряженной, поэтому профсоюзы призывают власть и работодателей предоставить гражданам рабочие места, достойную оплату труда, безопасные условия труда, справедливый уровень социальной защиты,

«Трехсторонняя комиссия как институт координации, поддерживающий равновесие в социально-трудовых отношениях, играет значительную роль в согласовании решений органов государственной власти, работодателей и профсоюзов. Мы рассчитываем на укрепление и расширение партнерских отношений в будущем», - заключил Игорь Иванов.

О закреплении на законодательном уровне прав и обязанности работников в случает дистанционной занятости напомнил руководитель регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области, депутат Государственной Думы Александр Козловский. В первом чтении были приняты изменения в Трудовой кодекс РФ, в части регулирования дистанционной и удаленной работы. В частности, в законе сказано, что работники «на удаленке» должны получать зарплату в полном объеме и иметь достаточное время на отдых. Также закон регламентирует порядок взаимодействия работника и работодателя. Это закон, отметил Александр Козловский, поддержала ФНСП и межрегиональная ассоциацией руководителей предприятий.

«Я хочу выразить уверенность, что сегодня будет сформирована рабочая группа по разработке трехстороннего соглашения между Администрацией Псковской области, Псковским областным советом профсоюзов и региональным объединением работодателей Псковской области, которое положительно скажется на будущей стабильности в отношении работодателя и работника этой непростой экономической обстановке», - сообщил Александр Козловский.

В ходе заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений города Пскова, также состоявшейся сегодня, 7 октября, участники обратили особое внимание на ситуацию на рынке труда и меры, предпринимаемые для сохранения рабочих мест. Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы установления и регулирования тарифов на услуги ЖКХ, обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, а также о социальной поддержке отдельных категорий граждан.