В ВОЗ выступили за введение ограничений по коронавирусу

23:29, 07 октября 2020, ПАИ

Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», - сказала Вуйнович.

По ее словам, когда число случаев стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться «выравнивания» числа случаев - это введение различных уровней ограничений.

«Теми, кто лучше всего могут оценить ситуацию и принять меры, являются местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти, действующие сообща и принимающие во внимание соображения, полученные от всех заинтересованных сторон: населения, медработников, бизнеса. ВОЗ обязательно внесет свой вклад и предложит рекомендации», - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.