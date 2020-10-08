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Политика

Любовь Богатырева стала главой Шелковской волости

Фото: газета «Наш путь».

Главой Шелковской волости стала Любовь Богатырева. 8 октября прошла первая сессия Собрания депутатов, пишет районная газета «Наш путь».

В работе сессии приняли участие исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин, а также председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.

Фото: газета «Наш путь».

Председатель ТИК Великолукского района Олеся Егорова вручила вновь избранным депутатам удостоверения об их избрании 13 сентября 2020 года депутатами Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва, а также поздравила и пожелала удачи и успехов в дальнейшей работе. В результате тайного голосования главой Шелковской волости была избрана Любовь Богатырева.

Накануне кандидатуру Алексея Кузьмина на пост главы Великолукского района поддержала «Единая Россия». Ранее он был назначен исполняющим полномочия главы Великолукского района.

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