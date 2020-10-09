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Общество

Работы по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье завершат к концу июля 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковской области начались работы по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работы планируется завершить до 30 июля 2021 года.

В настоящее время на участке выполняются земляные работы, снятие растительного слоя с откосов насыпи на глубину 20 сантиметров.

Затем установят водопропускные трубы, укрепят обочины и откосы, отремонтируют пересечения и примыкания, тротуар и пешеходные дорожки, а также четыре автобусные остановки. В деревнях Кулиско и Дальнево смонтируют наружное освещение.

Сумма контракта составила около 220 млн рублей. В региональной администрации добавили, что реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье – один из самых значительных инвестиционных объектов в рамках крупного инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития».

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