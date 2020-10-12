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Общество

Россиян предупредили об опасности пересылки вложенных файлов

Мошенники начали использовать метаданные, сохраняемые почтовыми и облачными сервисами, для обмана россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Digital Security.

Эксперты компании Digital Security пришли к выводу, что почтовые и облачные сервисы при передаче файлов сохраняют информацию о них — например, геометку, имя создателя. При этом мессенджеры распространяют метаданные только если передавать фото или видео как вложение.

В департаменте информационной безопасности Министерства цифрового развития отметили, что накопленным массивом метаданных об одном человеке могут воспользоваться преступники, практикующие методы «социальной инженерии» для выманивания денег, а также организаторы спам-рассылок и звонков.

Так, имея ряд изображений, сделанных одним и тем же человеком, можно узнать о наличии у него дорогостоящей фототехники, когда и в каких странах или городах он был, не анализируя сами изображения, уточнили в департаменте. 

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