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18-летний житель Нижегородской области расстрелял людей на остановке

В Нижегородской области 18-летний парень расстрелял людей на остановке. Перед этим молодой человек застрелил также и свою бабушку, пишет ТАСС.

Непосредственно перед инцидентом у подозреваемого произошел конфликт с его бабушкой. Преступник ранил пожилую женщину из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке. Ещё три человека получили ранения. Состояния двух пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, еще одного – как тяжелое. Предположительно, в момент совершения преступлений молодой человек находился в невменяемом состоянии.

Задержать подозреваемого не удалось, он был объявлен в розыск. При себе он может иметь два гладкоствольных ружья и 40 патронов. Предположительно, с места убийства юноша скрылся на автомобиле KIA.

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