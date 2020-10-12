«Выживайте, как хотите»: На постоянные отключения электроэнергии пожаловалась жительница Пустошкинского района

19:55, 12 октября 2020, ПАИ

Жительница Пустошкинского района пожаловалась на постоянные отключения электроэнергии в деревне Забелевица. Соответствующую жалобу местная жительница разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Проживаю в деревне Забелевица семь лет, постоянно происходят отключения электроэнергии от одной минуты до нескольких часов», - рассказала Светлана Коптилкина, добавив, что отключения бывают в том числе и при хорошей погоде.

Местная жительница отметила, что подобные случаи происходят на протяжении нескольких лет.

«От такого обслуживания ломается дорогостоящая техника, страдает скотина, дозвониться до аварийных служб Пустошки просто невозможно», - отметила Светлана Коптилкина, призывая решить проблему.

Ответственной за решение данного вопроса была назначена председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.