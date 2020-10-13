0
19:18
Криштиану Роналду заболел COVID-19
18:47
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
18:30
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения
16:57
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
16:50
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
15:56
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
15:39
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
Еще новости
Общество

В Великих Луках установили новую скульптуру лучника

Фото: Елена Николаенкова

В Великих луках в парке отдыха появилась новая скульптура лучника. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Статуя молодого человека с огромным луком высотой в 2,8 метра и весом в 5 тонн символизирует мощь и силу города Великие Луки. Над этой работой около полугода трудился местный художник Владимир Оржеховский.

«Всего на эту осень запланирована высадка 260 кустарников и деревьев. Часть озеленения перейдет на весну. На это время также запланирован определенный объем. Сейчас в парке посетители могут уже увидеть новые высаженные хвойные, лиственные растения и кустарники. Все это сделано отдельным проектом по озеленению парковой зоны, над которым трудились великолукские специалисты. И реализация проходит под их контролем», — рассказал инвестор Александр Терентьев.

Фото: Елена Николаенкова

 «Сначала были зарисовки, наброски, а потом появилась идея сделать лучника. Мы начали разрабатывать, и вот она воплотилась в жизнь. Надеюсь, что этот лучник станет символом города», - рассказал Владимир Иосифович.

Скоро около новой скульптуры будут также высажены растения, которые подчеркнут этот уголок. Позже планируются установить установку еще три скульптуры, над которыми уже ведется эскизная работа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Криштиану Роналду заболел COVID-19
13 октября 2020
Криштиану Роналду заболел COVID-19
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
13 октября 2020
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения
13 октября 2020
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
13 октября 2020
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
13 октября 2020
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
13 октября 2020
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
13 октября 2020
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
13 октября 2020
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ

Идет загрузка...