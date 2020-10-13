В Великих Луках установили новую скульптуру лучника

18:47, 13 октября 2020, ПАИ

В Великих луках в парке отдыха появилась новая скульптура лучника. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Статуя молодого человека с огромным луком высотой в 2,8 метра и весом в 5 тонн символизирует мощь и силу города Великие Луки. Над этой работой около полугода трудился местный художник Владимир Оржеховский.

«Всего на эту осень запланирована высадка 260 кустарников и деревьев. Часть озеленения перейдет на весну. На это время также запланирован определенный объем. Сейчас в парке посетители могут уже увидеть новые высаженные хвойные, лиственные растения и кустарники. Все это сделано отдельным проектом по озеленению парковой зоны, над которым трудились великолукские специалисты. И реализация проходит под их контролем», — рассказал инвестор Александр Терентьев.

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«Сначала были зарисовки, наброски, а потом появилась идея сделать лучника. Мы начали разрабатывать, и вот она воплотилась в жизнь. Надеюсь, что этот лучник станет символом города», - рассказал Владимир Иосифович.

Скоро около новой скульптуры будут также высажены растения, которые подчеркнут этот уголок. Позже планируются установить установку еще три скульптуры, над которыми уже ведется эскизная работа.