Школьные лагеря будут работать в Пскове во время осенних каникул

13:44, 19 октября 2020, ПАИ

Во время осенних каникул в Пскове будут работать школьные лагеря. Об этом рассказала глава управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, пишет «Псковская правда».

Ранее сообщалось, что на время досрочных каникул в течение трех дней — с 19 по 21 октября будут функционировать дежурные классы. После этого школьники смогут посещать лагеря.

«Нужно понимать, что это не замена учебной деятельности, а скорее аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Прогулки проходят на территории школы», - рассказала Анна Кузыченко.

Все воспитатели, которые будут работать с учениками во время каникул, проходят тестирование на коронавирус.

На досрочные двухнедельные каникулы псковские школьники ушли с 19 октября.