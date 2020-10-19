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Общество

Разрешение на перевозку пассажиров в такси на территории Псковской области можно получить в МФЦ

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Псковской области можно получить в МФЦ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Заявители могут обратиться за предоставлением услуги по месту жительства в офис МФЦ. Таким образом, нет необходимости посещать комитет и ехать в Псков.

С адресами и режимом работы центров и офисов государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Псковской области можно ознакомиться на сайте МФЦ.

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