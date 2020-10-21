Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%

00:03, 21 октября 2020, ПАИ

Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Physics of Fluids.

Физики выяснили, что с помощью открытого окна или включенного кондиционера можно уменьшить количество частиц аэрозолей и микрокапель влаги, которые способны переносить коронавирус нового типа в воздухе закрытых помещений. В результате таких частиц может стать меньше в 1,5–2 раза.

«Когда вы открываете окно, из комнаты улетает около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон. Кондиционеры удаляют до половины всех частиц, которые выделяются в воздух при разговоре или дыхании. При этом важно понимать, что остальные частицы оседают на различные поверхности и могут потом еще раз попасть в воздух», – пояснил один физик из Университета штата Нью-Мексико (США) Халид Талаат.