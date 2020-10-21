0
09:40
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
07:26
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
00:25
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
00:03
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
23:46
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
23:16
Безработица в России сократилась на 0,1%
22:52
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
Еще новости
Общество

В Госдуме предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой парламентарий обратился к главам Минцифры и Минстроя, пишет газета «Известия».

Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ.

В российском законодательстве нет понятия «безадресная рассылка», поэтому любая компания может раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам, пояснил член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим россияне сегодня получают множество рекламного «спама» через почтовые ящики. В них скапливается огромное количество флаеров, брошюр и листовок, среди которых бывает сложно найти нужное письмо или платежку за ЖКУ.

Как отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, закон «О рекламе» регулирует продвижение на билбордах, на транспорте, на телевидении и радио и даже по телефону. Но почтовые ящики не подпадают под действие документа. При этом контролировать качество и объемы спама, который приходит в них, невозможно.

«Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам», — пояснил Зубарев.

При этом, по его словам, в развитых странах Европы и в США запрещено распространение безадресной рекламы с использованием почтовых ящиков — они являются неприкосновенной частной собственностью граждан. В России проблему необходимо решать на законодательном уровне, уверен парламентарий. Депутат предложил внести изменения в ст. 31 закона «О почтовой связи», добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Во-вторых, дополнить гл. 2 закона «О рекламе» статьей об ограничении использования ящиков. Также парламентарий предложил дополнить ст. 5 и ст. 38, запретив распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
21 октября 2020
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
21 октября 2020
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
21 октября 2020
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
21 октября 2020
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
20 октября 2020
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
Безработица в России сократилась на 0,1%
20 октября 2020
Безработица в России сократилась на 0,1%
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
20 октября 2020
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
20 октября 2020
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области

Идет загрузка...