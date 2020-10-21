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Общество

Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубометров сетей

Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубических метров затопленных сетей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 56 кубических метров специалисты достали из Псковского озера и 16 кубических метров - из устья реки Великой.

Изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений (места нереста, нагула).

Работы велись по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

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