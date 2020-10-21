Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубометров сетей
Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубических метров затопленных сетей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 56 кубических метров специалисты достали из Псковского озера и 16 кубических метров - из устья реки Великой.
Изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений (места нереста, нагула).
Работы велись по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».