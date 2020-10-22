Областные власти готовы включить Пустошкинский и Новоржевский районы в программу «Формирование современной городской среды» на 2021 год

10:50, 22 октября 2020, ПАИ

Областные власти готовы включить Пустошкинский и Новоржевский районы в программу «Формирование современной городской среды» на 2021 год при выполнении администрациями районов необходимых условий. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с депутатами районных Собраний данных муниципальных образований 21 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 2020 году Пустошкинский и Новоржевский районы не участвовали в реализации программы, так как администрации этих районов не выполнили условия для предоставления лимитов – не привели муниципальные программы в соответствие с требованиями госпрограммы.

Депутаты районных Собраний обеспокоились сложившейся ситуацией и напрямую обратились к областным властям, чтобы уже в 2021 году их районы участвовали в программе, которая позволяет создавать благоприятную среду для граждан. Для решения проблемы народные избранники лично приехали в Псков на встречу с руководителем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым.

В начале встречи Сергей Грахов поблагодарил депутатов за их активность и стремление участвовать в программе и сообщил о выделении лимитов районам.

«Принято решение, согласно которому вашим районам выделяется порядка 1 млн рублей каждому. Прошу вас проконтролировать, чтобы деньги в обязательном порядке были направлены на общественные территории. Желательно, чтобы средства направились, например, на установку детских площадок. В принципе, 1 млн рублей хватит, чтобы установить несколько хороших детских площадок», – отметил руководитель регионального профильного комитета.

Он также добавил, что детские площадки будут строиться с резиновым, а не песчаным покрытием. «Песчаное покрытие – прошлый век. Пусть мы меньше построим детских площадок с резиновым покрытием, но зато они будут качественные. А главное не будет такого, как на площадках с покрытием из песка: после каждого дождя дети играют на них по колено в грязи», – отметил Сергей Грахов.

Курировать реализацию программы «Формирование современной городской среды» в Пустошкинском и Новоржевском районах будет заместитель начальника отдела развития городской среды комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Татьяна Яковлева.

«Соответственно, если какие-то вопросы возникают, то вы можете к ней обращаться», – отметил Сергей Грахов.

Руководитель регионального комитета попросил депутатов принять активное участие не только в ходе подготовки документов, но и в процессе реализации программы по современной городской среде.

«Все документы к нам поступают именно от органов местного самоуправления. Здесь мы рассчитываем на вашу помочь и поддержку, чтобы с вашей стороны, со стороны депутатского корпуса шел контроль по подготовке документов и реализации самой программы. Это ваша прямая обязанность как народных избранников - заставлять чиновников двигаться вперед», – отметил Сергей Грахов.

При этом он подчеркнул, что руководители других районов постоянно обращаются к нему или к сотрудникам комитета, в том числе и по реализации данной программы. «А от ваших глав районов абсолютно нет никаких обращений», – посетовал он.

После этого Татьяна Яковлева рассказала депутатами районных Собраний подробнее о самой программе. В частности, речь зашла о формировании в соответствии с федеральными требованиями муниципальной программы, а также о вовлечении жителей в процесс выбора территорий для благоустройства.

«Не менее 12 % населения должны принять участие по выбору территории, то есть в рейтинговом голосовании, например с помощью платформы «Мой дом». Голосование может быть не только очным, но и через интернет. Для этого главы ваших районов должны внести изменения в муниципальный правовой акт о проведении общественных обсуждений с возможностью интернет-голосования», – пояснила она.

По итогам встречи Сергей Грахов прокомментировал корреспонденту Псковского агентства информации ситуацию, которая возникла в Пустошкинском и Новоржевском районах.

«Депутатский корпус забил тревогу и обратился с просьбой в комитет, обещая всяческое содействие при подготовке документов для программы. Было принято решение о выделении для каждого района лимитов в размере порядка 1 млн рублей. Но на этом работа не заканчивается. Для того чтобы эти деньги можно было расторговать и потом успешно их освоить, предстоит еще большая бумажная работа, которую должны выполнять муниципалитеты», – отметил он.

По его словам, вопрос начал сдвигаться с мертвой точки именно благодаря активности районных депутатов. «Сейчас они должны проанализировать нормативную базу, чтобы муниципалитет дал предложение по корректировке имеющихся нормативных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я уверен, что это будет очень хорошим подспорьем, чтобы они все-таки начали участвовать в этой программе», – пояснил Сергей Грахов.

Руководитель профильного комитета отметил, что средства по программе выделяются именно на общественные территории. «Граждане сами выбирают ту или иную территорию и что они хотели бы видеть на ней. Для этого проводится рейтинговое голосование», – уточнил он.

Сергей Грахов заметил, что в 2020 году в программе «Формирование современной городской среды» не участвовали три района Псковской области: Пустошкинский, Новоржевский и Дновский. «Но администрация Дновского района очень плотно на нас насела в этом году. Они привели в порядок все свои документы, и, конечно, им уже предусмотрены средства по программе на 2021 год, – отметил он. – К сожалению, совсем другая ситуация сложилась в Новоржевском и Пустошкинском районах, районные администрации отмалчиваются и не проявляют инициативу, поэтому к этому вопросу подключились районные депутаты».