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Общество

Пропавшую 19-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

В Псковской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

3 января Гликерия Предтеченская ушла из дома в деревне Извоз Новоржевского района и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы длинные, русые, глаза серые. Была одета в красную жилетку, серую кофту, тёмно-коричневую юбку, чёрные колготки и носки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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