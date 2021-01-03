Пропавшую 19-летнюю девушку разыскивают в Псковской области
В Псковской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
3 января Гликерия Предтеченская ушла из дома в деревне Извоз Новоржевского района и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы длинные, русые, глаза серые. Была одета в красную жилетку, серую кофту, тёмно-коричневую юбку, чёрные колготки и носки.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.