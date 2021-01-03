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Общество

Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы совершил митрополит Тихон

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Митрополит Тихон совершил литургию в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

3 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством, святых отец, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Его Высокопреосвященству сослужили: иерей Евгений Ковалев, настоятель псковского храма святой Анастасии Узорешительницы, протоиерей Василий Лупаков, клирик подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и гости праздника в священном сане.

Песнопения Литургии исполнил хор под управлением Александра Андреева. За богослужением молились прихожане храма.

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