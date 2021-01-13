Специальные таблички около пешеходных переходов появились в Печорах

15:01, 13 января 2021, ПАИ

В Печорах около пешеходных переходов появились специальные таблички, пишет газета «Печорская правда».

На табличках написаны пункты ПДД, которыми пешеходам нужно руководствоваться, переходя дорогу.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов отметил, что в последнее время пешеходы стали чаще нарушать правила дорожного движения. Он добавил, что ответственность несут все участники дорожного движения, а не только водители.

«Появление поясняющих табличек – огромный шаг к цивилизованному соблюдению ПДД», - считает Никита Евдокимов.

В планах продолжить начатое для повышения уровня безопасности на дорогах Печорского района.

«Знаки «Пешеходный переход» с мерцающей подсветкой установлены на наиболее опасных участках дорог», - подчеркнул Евдокимов.