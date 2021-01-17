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Общество

20 сестёр милосердия прошли обучение в Псковском медицинском колледже

Фото Псковской епархии

Сёстры милосердия получили сертификаты Псковского медицинского колледжа о прохождении обучения по программе «Уход за больным человеком в домашних условиях», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Вручение сертификатов состоялось 17 января в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил документы о прохождении обучения 20 сёстрам милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Христова.

Фото Псковской епархии

Свято-Елисаветинское сестричество является добровольным объединением, созданным по благословению митрополита Тихона 4 сентября 2019 года. Целью деятельности сестричества является помощь нуждающимся в утешении и просвещении. Сёстры милосердия занимаются медицинским уходом за больными на дому, катехизаторской, просветительской деятельностью.

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