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Общество

Придомовое освещение восстановлено на улице Труда, 16а в Пскове

Силами управления городского хозяйства администрации Пскова на улице Труда, 16а восстановлено придомовое освещение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ранее в ходе выезда в избирательный округ № 13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной к главе Пскова Елене Полонской обратились жители дома № 16а на улице Труда с просьбой оказать содействие в решении вопроса придомового освещения. По их словам, возле дома установлены пять фонарных столбов, три из них функционируют и обеспечивают освещение, а два – не работали, что создавало плохую видимость жильцам дома для прохода по дворовой территории.

Елена Полонская взяла вопрос на контроль. Было подготовлено обращение и направлено в адрес УГХ администрации Пскова с просьбой организовать проверку рабочего состояния фонарей и провести необходимые работы для восстановления освещения двора.

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