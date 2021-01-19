Морозный день без осадков прогнозируют в Псковской области 20 января

16:01, 19 января 2021, ПАИ

20 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -20 до -15 градусов, днем – от -12 до -7.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое.