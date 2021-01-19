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Общество

Морозный день без осадков прогнозируют в Псковской области 20 января

20 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -20 до -15 градусов, днем – от -12 до -7.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое.

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