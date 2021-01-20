Россиян предупредили о нашествии тараканов в феврале

14:46, 20 января 2021, ПАИ

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлану Рославцеву.

Периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения насекомых.

«Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», - пояснила специалист.

В эти периоды тараканы ищут места, где есть вода, чтобы отложить яйца. В среднем яйца развиваются около трех месяцев.

Светлана Рославцева рекомендовала подготовиться к нашествию насекомых заранее. Для этого следует поставить сеточки на вентиляционных отверстиях на кухне и в ванной комнате. Обычно именно через них тараканы пробираются в квартиры.

Специалист пояснила, что к настоящему моменту некоторые тараканы устойчивы к основным инсектицидам. В частности, к пиретроиду, который распыляют службы дезинфекции.

«Мы рекомендует применять обычные пищевые приманки, - отметила Светлана Рославцева. – К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности».