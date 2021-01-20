0
15:38
Ночью в Псковской области ожидается метель
15:20
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
14:14
Идеальная мать, идеальная жена, или Две истории про Предназначение
12:49
Утром квартира, вечером деньги: что изменится на рынке недвижимости Псковской области с введением эскроу-счетов
11:27
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
11:00
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
07:51
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
Еще новости
Общество

Россиян предупредили о нашествии тараканов в феврале

Фото Pixabay

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлану Рославцеву.

Периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения насекомых.

«Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», - пояснила специалист.

В эти периоды тараканы ищут места, где есть вода, чтобы отложить яйца. В среднем яйца развиваются около трех месяцев.

Светлана Рославцева рекомендовала подготовиться к нашествию насекомых заранее. Для этого следует поставить сеточки на вентиляционных отверстиях на кухне и в ванной комнате. Обычно именно через них тараканы пробираются в квартиры.

Специалист пояснила, что к настоящему моменту некоторые тараканы устойчивы к основным инсектицидам. В частности, к пиретроиду, который распыляют службы дезинфекции.

«Мы рекомендует применять обычные пищевые приманки, - отметила Светлана Рославцева. – К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Ночью в Псковской области ожидается метель
20 января 2021
Ночью в Псковской области ожидается метель
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
20 января 2021
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
20 января 2021
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
20 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
20 января 2021
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
19 января 2021
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»

Идет загрузка...