0
18:51
Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
17:30
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
17:02
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
16:49
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
16:30
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
15:31
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
15:03
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
Еще новости
Общество

В псковской полиции рассказали об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций

Об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций в эфире проекта ПАИ-live рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов.

Спикер напомнил, что проведение публичных акций регулируется федеральным законодательством. «Данные отношения регулируются на федеральном уровне 54-ФЗ о собраниях, митингах, шествиях. Полномочия и возможности граждан, организаций, общественных объединений расширены, каждый может изъявить своё мнение, обозначить своё мнение, нерешённые вопросы. Но всё это нужно делать в рамках правового поля», – сказал Владимир Круглов.

С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в данный федеральный закон, их более 30. «В основном они касаются финансовой составляющей при проведении публичных мероприятий. Уточнены полномочия, права и обязанности сотрудников СМИ, сотрудников полиции, организаторов и всех участников мероприятий. Из нововведений – статья 7 подпункт 1.1, который говорит о том, что по законодательству одиночные пикетирования не подлежат уведомлению, кроме случаев, если гражданин собирается проводить пикет с изготовлений сборно-разборной конструкции. При этом если граждане при одиночном пикетировании меняют лозунги и плакаты между собой, то это уже образует состав административного правонарушения. Раньше этого не было», – отметил Владимир Круглов.

Он подчеркнул, что все остальные мероприятия должны проводиться на законных основаниях. Для этого требуется уведомление органов местного самоуправления, органов государственной власти в определённые периоды времени. 

«Если граждане или организации соблюдают все требования, получают официальное согласование, согласовывается место проведения, то они проводят в спокойном режиме свои мероприятия под охраной сотрудников полиции», – заключил Владимир Круглов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Около тысячи раз нарушали жители Псковской области закон о тишине в минувшем году Псковичи стали меньше нарушать закон о запрете курения в общественных местах Псковская полиция: За участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители Псковичи стали активно обращаться в полицию В псковской полиции рассказали об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций Более 50 тысяч административных правонарушений зафиксировали в Псковской области в 2020 году Более чем тысяче воспитанникам интернатов Псковской области помогут определиться с профессией Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым Минимум в 10 школах-интернатах Псковской области появится «Навигатор в мире профессий» Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
21 января 2021
Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
21 января 2021
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
21 января 2021
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
21 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
21 января 2021
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
21 января 2021
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
21 января 2021
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
21 января 2021
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым

Идет загрузка...