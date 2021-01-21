В псковской полиции рассказали об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций

18:05, 21 января 2021, ПАИ

Об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций в эфире проекта ПАИ-live рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов.

Спикер напомнил, что проведение публичных акций регулируется федеральным законодательством. «Данные отношения регулируются на федеральном уровне 54-ФЗ о собраниях, митингах, шествиях. Полномочия и возможности граждан, организаций, общественных объединений расширены, каждый может изъявить своё мнение, обозначить своё мнение, нерешённые вопросы. Но всё это нужно делать в рамках правового поля», – сказал Владимир Круглов.

С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в данный федеральный закон, их более 30. «В основном они касаются финансовой составляющей при проведении публичных мероприятий. Уточнены полномочия, права и обязанности сотрудников СМИ, сотрудников полиции, организаторов и всех участников мероприятий. Из нововведений – статья 7 подпункт 1.1, который говорит о том, что по законодательству одиночные пикетирования не подлежат уведомлению, кроме случаев, если гражданин собирается проводить пикет с изготовлений сборно-разборной конструкции. При этом если граждане при одиночном пикетировании меняют лозунги и плакаты между собой, то это уже образует состав административного правонарушения. Раньше этого не было», – отметил Владимир Круглов.

Он подчеркнул, что все остальные мероприятия должны проводиться на законных основаниях. Для этого требуется уведомление органов местного самоуправления, органов государственной власти в определённые периоды времени.

«Если граждане или организации соблюдают все требования, получают официальное согласование, согласовывается место проведения, то они проводят в спокойном режиме свои мероприятия под охраной сотрудников полиции», – заключил Владимир Круглов.