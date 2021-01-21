0
23:50
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
23:06
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
20:14
Когда взорвётся климатическая бомба?
18:51
Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
17:30
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
17:02
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
16:49
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Еще новости
Общество

До пяти лет может получить жительница Пустошки за кражу в сговоре

Прокурор Пустошкинского района Псковской области направил дело о краже в суд. Фото Владимир Андреев / URA.RU/ТАСС

 

Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Пустошки, обвиняемой в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщает Пустошкинская районная прокуратура.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 ноября 2020 года около 22 часов обвиняемая совместно со своим знакомым находились в гостях. Когда хозяин квартиры уснул, они задумали совершить кражу имущества и продуктов питания из квартиры для личных нужд. Обвиняемая совместно со своим знакомым похитили чужое имущество и продукты питания на общую сумму 3 550 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

Санкция п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
21 января 2021
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
21 января 2021
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Когда взорвётся климатическая бомба?
21 января 2021
Когда взорвётся климатическая бомба?
Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
21 января 2021
Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
21 января 2021
Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
21 января 2021
Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
21 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
21 января 2021
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой

Идет загрузка...