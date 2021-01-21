До пяти лет может получить жительница Пустошки за кражу в сговоре

23:21, 21 января 2021, ПАИ

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Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Пустошки, обвиняемой в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщает Пустошкинская районная прокуратура.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 ноября 2020 года около 22 часов обвиняемая совместно со своим знакомым находились в гостях. Когда хозяин квартиры уснул, они задумали совершить кражу имущества и продуктов питания из квартиры для личных нужд. Обвиняемая совместно со своим знакомым похитили чужое имущество и продукты питания на общую сумму 3 550 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

Санкция п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.