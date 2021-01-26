Неосторожное обращение с огнём привело к возгоранию двух мусорных контейнеров в Пскове

09:01, 26 января 2021, ПАИ

В Пскове неосторожное обращение с огнём привело к возгоранию двух мусорных контейнеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

25 января в 09:16 в Пскове на улице Звёздной, 16 в мусоросборочной камере загорелся пластиковый контейнер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 04:37 на улице Народной огнём был поврежден пластиковый контейнер.