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Неосторожное обращение с огнём привело к возгоранию двух мусорных контейнеров в Пскове

В Пскове неосторожное обращение с огнём привело к возгоранию двух мусорных контейнеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

25 января в 09:16 в Пскове на улице Звёздной, 16 в мусоросборочной камере загорелся пластиковый контейнер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 04:37 на улице Народной огнём был поврежден пластиковый контейнер.

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