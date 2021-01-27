Радовать скотину советует сегодня народный календарь

08:11, 27 января 2021, ПАИ

27 января отмечается память святой Нины, пишет calend.ru. Эта грузинская царица в IV веке ввела в своей стране христианство.

По русскому обычаю праздник называли «Нина – обряды скотины», так как в этот день было принято ухаживать за домашними животными. Их чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту ласково обращались, кормили свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Судили в этот день и о погоде: покрытые инеем деревья предвещали тепло, а белые облака - стужу. Морозный снежный день сулил потепление, а если на закате был виден столб солнечного света, люди готовились к морозам. Считалось также, что раннее пение петухов обещает тепло, а утреннее карканье вороны приведёт к метели.