Псковичей просят помочь отыскать человека

20:15, 26 января 2021, ПАИ

Около пяти лет назад пропал Хизриев Абдул, 1984 года рождения. Его разыскивают родственники, сообщили корреспонденты газеты «Великолукская правда. Новости». К жителям Псковской области, а точнее города Великие Луки, они обращаются с просьбой поделиться любой информацией, которая могла бы в этом помочь.

«Он жил и вырос в Дагестане, уехал служить в Псковскую область, в Великие Луки, там познакомился с девушкой Александрой, она дочь военного, он женился на ней. Свадьба была на родине, потом они уехали в Великие Луки, у них родился сын, назвали Адамом», – написала в программу «Жди меня» двоюродная сестра Дайганат.

Позднее Абдул отправился на заработки. Оттуда планировал поехать к матери. Уже сел в поезд. Сделал звонок домой. И пропал. «С тех пор мы ничего о нём не знаем», – сообщают родные.