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Общество

Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона

27 января в Псковском облсовпрофе состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Общественной палатой Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Со стороны Псковского облсовпрофа соглашение подписал председатель Игорь Иванов, со стороны Общественной палаты Псковской области – председатель Анатолий Мультах.

В рамках соглашения стороны планируют содействовать развитию институтов гражданского общества, налаживать системное взаимодействие организаций профсоюзов и общественной палаты, активно привлекать население к участию в обсуждениях важнейших проблем социально-экономического развития Псковской области.

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