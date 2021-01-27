Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона

16:34, 27 января 2021, ПАИ

27 января в Псковском облсовпрофе состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Общественной палатой Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Со стороны Псковского облсовпрофа соглашение подписал председатель Игорь Иванов, со стороны Общественной палаты Псковской области – председатель Анатолий Мультах.

В рамках соглашения стороны планируют содействовать развитию институтов гражданского общества, налаживать системное взаимодействие организаций профсоюзов и общественной палаты, активно привлекать население к участию в обсуждениях важнейших проблем социально-экономического развития Псковской области.