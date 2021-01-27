Глава области Михаил Ведерников ответит на вопросы псковичей во время прямой линии

21:00, 27 января 2021, ПАИ

Прямая линия с главой региона Михаилом Ведерниковым состоится в этот четверг, 28 января, пишет ГТРК «Псков». В семь вечера на телеканале «Россия 24» губернатор ответит на самые актуальные вопросы жителей области. Также слушайте прямой эфир на наших радиостанциях «Маяк-Псков» и «Радио России – Псков».

С сегодняшнего дня вопросы можно будет задать по телефону 8-800-550-01-75 с 9 утра до 18 часов вечера. Свой видеовопрос можно разместить и в социальных сетях с хештегами #прямаялиния и #Ведерников2020, а также в группах ГТРК «Псков» или прислать по электронной почте гтркпсков@мэйл.ру.

Волонтёры уже обработали более тысячи обращений. Большинство вопросов касается здравоохранения, жизни на селе, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, социальных выплат. Напомним, прямая линия планировалась в конце минувшего года, но из-за болезни главы региона перенесена на этот четверг.