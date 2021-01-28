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45-летняя великолучанка попыталась вынести из магазина продукты и алкоголь

27 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали 45-летнюю женщину, которая пронесла через кассу продукты и спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

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