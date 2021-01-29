В ФАП в деревне Большое Загорье провели стационарный телефон

21:11, 29 января 2021, ПАИ

В ФАП в деревне Большое Загорье Псковского района провели стационарный телефон. С жалобами, что людям не дозвониться до медпункта, на прямую линию к губернатору Псковской области обратилась местная жительница. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

«Сегодня приобрели всё необходимое оборудование и выехали на место, – рассказал Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации региона. – Подключили в ФАПе современный стационарный IP-телефон. Он также может быть многоканальным, если это будет необходимо».