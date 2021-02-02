Псковский Пенсионный фонд разъяснил, как пенсионеру узнать размер своей пенсии через интернет
В учреждения ПФР области поступает много обращений от жителей региона с вопросом о размере получаемой пенсии. В связи с этим Псковское отделение ПФР даёт разъяснения.
Информация о размере пенсии является конфиденциальной и дистанционно не может быть дана без подтверждения личности гражданина.
Самый быстрый и простой способ получить сведения о размере пенсии – заказать справку через личный кабинет на сайте ПФР.
Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме реального времени и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
В справке указываются Ф. И. О. пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.
У работающих пенсионеров в справке проставляются две суммы пенсии. В одной строке указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет получать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществления трудовой деятельности).