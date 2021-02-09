0
20:17
Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 16,4%
19:05
В день памяти Пушкина вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным
18:58
Главред книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко о Навальном: Политический власовец, замахнувшийся на ветеранов
18:13
В Пскове в региональном отделении УМВД наградили волонтёров
17:38
Куда псковичам сообщать о неубранных сосульках
17:25
Рыбное место: «Народное признание» у «Форелевого хутора» (ВИДЕО)
16:45
Ограничительные меры в Псковской области продлили по 12 февраля
Еще новости
Общество

В день памяти Пушкина вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным

10 февраля- День памяти Пушкина. Фото Яндекс.Дзен

В день памяти Пушкина, 10 февраля, вход в музеи Государственного заповедника А. С. Пушкина для индивидуальных посетителей будет бесплатным. Об этом сообщает информационная служба музея. Гостям Михайловского, Тригорского, Петровского и музея «Пушкинская деревня» нужно будет заплатить только за экскурсионное обслуживание, если они сочтут необходимым им воспользоваться. Билеты для организованных групп будут продавать согласно ценам, указанным в прейскуранте.

Напомним также, что бесплатными для всех гостей и жителей Святогорья в день памяти Пушкина будут открытие выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…» и спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». Пригласительные билеты на спектакль можно получить в кассе музейного научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Все мероприятия пройдут строго в соответствии с предписаниями региональных властей, введёнными в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 16,4%
09 февраля 2021
Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 16,4%
В день памяти Пушкина вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным
09 февраля 2021
В день памяти Пушкина вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным
Главред книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко о Навальном: Политический власовец, замахнувшийся на ветеранов
09 февраля 2021
Главред книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко о Навальном: Политический власовец, замахнувшийся на ветеранов
В Пскове в региональном отделении УМВД наградили волонтёров
09 февраля 2021
В Пскове в региональном отделении УМВД наградили волонтёров
Куда псковичам сообщать о неубранных сосульках
09 февраля 2021
Куда псковичам сообщать о неубранных сосульках
Рыбное место: «Народное признание» у «Форелевого хутора» (ВИДЕО)
09 февраля 2021
Рыбное место: «Народное признание» у «Форелевого хутора» (ВИДЕО)
Ограничительные меры в Псковской области продлили по 12 февраля
09 февраля 2021
Ограничительные меры в Псковской области продлили по 12 февраля
Ослепительная улыбка – ПАИ-live с главврачом Псковской стоматологической поликлиники
09 февраля 2021
Ослепительная улыбка – ПАИ-live с главврачом Псковской стоматологической поликлиники

Идет загрузка...