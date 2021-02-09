В день памяти Пушкина вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным

19:05, 09 февраля 2021, ПАИ

В день памяти Пушкина, 10 февраля, вход в музеи Государственного заповедника А. С. Пушкина для индивидуальных посетителей будет бесплатным. Об этом сообщает информационная служба музея. Гостям Михайловского, Тригорского, Петровского и музея «Пушкинская деревня» нужно будет заплатить только за экскурсионное обслуживание, если они сочтут необходимым им воспользоваться. Билеты для организованных групп будут продавать согласно ценам, указанным в прейскуранте.

Напомним также, что бесплатными для всех гостей и жителей Святогорья в день памяти Пушкина будут открытие выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…» и спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». Пригласительные билеты на спектакль можно получить в кассе музейного научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Все мероприятия пройдут строго в соответствии с предписаниями региональных властей, введёнными в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Псковской области.