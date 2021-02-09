Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
Такая погода сейчас в Пскове – сосульки везде.. Тут и там таблички и сигнальная лента предупреждают прохожих об опасности падения кусков льда.
Фотокорреспондент «Псковской правды» прогулялся по городу и запечатлел самые разные сосульки Пскова – от больших до маленьких.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов