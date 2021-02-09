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Общество

Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова

Такая погода сейчас в Пскове – сосульки везде.. Тут и там таблички и сигнальная лента предупреждают прохожих об опасности падения кусков льда.

Фотокорреспондент «Псковской правды» прогулялся по городу и запечатлел самые разные сосульки Пскова – от больших до маленьких.

 

  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов
  • Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова
    Фото: Андрей Степанов

 



 

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