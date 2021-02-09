Ледяная музыка улиц. Псковский фотограф запечатлел сосульки Пскова

19:57, 09 февраля 2021, ПАИ

Такая погода сейчас в Пскове – сосульки везде.. Тут и там таблички и сигнальная лента предупреждают прохожих об опасности падения кусков льда.

Фотокорреспондент «Псковской правды» прогулялся по городу и запечатлел самые разные сосульки Пскова – от больших до маленьких.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





























































