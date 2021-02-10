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Сбежавшего из больницы Геннадия Баранова продолжает искать полиция в Псковской области

В Псковской области продолжается розыск 60-летнего Геннадия Баранова, уроженца деревни Гверздонь Псковского района, который 1 июня 2020 года ушел из областной больницы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы. Особая примета — в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, обращаться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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