18 тонн сербских яблок не дождется петербургское предприятие. Фрукты развернули на границе в Пыталовском районе

13:07, 17 февраля 2021, ПАИ

В минувшие выходные на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в ФКП «Убылинка» в Пыталовском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 18,2 тонны свежих яблок, их везли из Сербии в адрес петербургского предприятия, занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор обнаружил отсутствие на 24 коробках с яблоками маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании продукции и стране её происхождения. Представителю владельца груза выдали предписание о возврате продукции на сопредельную территорию.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, добавили в ведомстве.